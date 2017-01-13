В Акмолинской области растет спрос на зимний туризм

В Акмолинской области снега предостаточно. Туристы предпочитают отдыхать в Щучинско-Боровской курортной зоне не только летом. Там существует «казахстанская Лапландия».

Сауле Кусаинова, корреспондент

- Этого оленя привезли в прошлом году с крайнего севера. Теперь он возит детвору и взрослых. Его можно покормить и даже к нему прижаться.

Олень по кличке Федор сушеный ягель получает всегда без очереди. При виде лакомства он забывает и о благородных манерах, и даже о своей подруге Маше.

Ержан Омаров, сотрудник детского развлекательного комплекса

- С оленями так же удобно работать, как с домашними животными. Такие спокойные, дети все подходят, хоть взрослые, все гладят. Они такой же корм у нас едят, тот же березовый веник, то же зерно мы приучили чуть-чуть и мох.

Вот в таких покрытых шкурами санях, запряженными оленями, любой, кто посетит это чудесное место, почувствует себя как в сказке. Необыкновенный зимний отдых привлекает гостей не только из разных областей нашей страны, но и иностранцев. За последние два года здесь побывали почти двадцать тысяч туристов.

Гульнара Газезова, жительница Астаны

- Горы, олени - тут все нам нравится, свежий воздух. Не нужно ездить заграницу, отдыхать, так как и у нас есть такие достопримечательности, можно и здесь получить хорошие эмоции.

Увидеть красоту Бурабая можно и прокатившись с ветерком в собачьих упряжках хаски. Кай, Хан и многочисленные собратья готовы в любой момент сорваться с места. Поездка с ветерком навсегда останется в сердцах тех, кто вместо зарубежного отдыха, выбрал зимнюю, казахстанскую Лапландию.

Светлана Захарова, жительница г. Зыряновска/ВКО/

- Мне очень нравится - и олени, и хаски, и лаечки собачки, вообще очень красиво абсолютно все. Зимний отдых у вас, молодцы. У нас такого нет, хотелось, чтобы и у нас такое было.

Владимир Камаев, кинолог развлекательного детского комплекса

- Готовлю собак для катания детей, основная задача - развлечение в зимний период, у меня 8 рабочих собак плюс 9 щенков я оставил, на следующий год дополнительно смена будет.

Если взрослых в казахстанской Лапландии привлекают нарядные кареты с лошадью, то дети тянутся к белому пони. Но есть здесь еще одно место, мимо которого пройти не может никто. Место, где можно написать и отправить письмо Санте. А в чуме - ударить в бубен шамана и загадать желание.

Авторы: Сауле Кусаинова, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко

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