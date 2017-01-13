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Лыжно-биатлонные трассы Универсиады готовы засыпать искусственным снегом

  • 13.01.2017 22:30
Лыжно-биатлонные трассы Универсиады готовы засыпать искусственным снегом

Организаторы зимней Универсиады подготовились к любым непредвиденным ситуациям.

Даже к погодным. Как прогнозирует синоптики, в начале февраля в Алматы ожидается плюсовая температура и дожди, а потому  есть риск, что лыжные комплексы, стадионы и трассы останутся без снега.

На этот случай оргкомитет разработал систему «оснежения» спортивных объектов. Во-первых, подготовлены специальные пушки для производства искусственного снега. А если и этого будет недостаточно, снег готовы завозить с гор. Специалисты уже просчитали, в каком количестве он необходим и наметили маршрут доставки. 

 
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