Для участников Универсиады-2017 приготовят 700 тысяч чашек чая

700 тысяч чашек чая приготовят для участников Универсиады-2017. Кроме того, 14 тысяч литров молока припасено для тех, кто любит разбавленный напиток. Чаем с молоком будут угощать спортсменов и судей, тренеров и прессу.

Дирекция Универсиады подписала соответствующий меморандум с одним из крупнейших производителей казахстанского чая. Этот горячий напиток должен будет согреть участников студенческих игр в морозные дни. К Универсиаде подготовились и отечественные народные умельцы. Они уже начали съезжаться в Алматы со всех регионов страны.

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