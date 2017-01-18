Отчетные встречи акимов с населением проходят по всем регионам страны

Местная исполнительная власть сегодня обретает не только финансовую независимость, но и становится более подотчётной жителям, на благо которых, собственно, и трудится. Встречи с населением стартовали в начале недели. И не всегда на них власти выслушивают хвалебные оды от благодарных жителей. Жанна Аман узнала, какие ещё слова говорят на таких встречах.

На встрече с акимом Ескельдинского района жители больше говорили не о достижениях. Исполнительной власти рекомендовали заняться вопросами благоустройства. Вот в местной врачебной амбулатории, к примеру, нужно сделать капитальный ремонт.

Жубаныш Ногайбеков, аким Ескельдинского района

- Мы уже составили проектно-сметную документацию по реконструкции амбулатории, уже представили весь пакет документов в областное управление здравоохранения. По плану капитальный ремонт запланирован на 2018 год.

Впрочем, успехами в районе тоже могут гордиться. Осенью уборочные машины не сходили с полей. Результат - крестьянские хозяйства собрали почти 8 тысяч тонн свеклы. Таких рекордов местные земледельцы достигли не без помощи местных властей. Сладкий корень становится самой перспективной сельхоз культурой в регионе благодаря субсидированию и недорогим кредитам.

Благодаря государственной поддержке развивается животноводство и бахчеводство. Организовано 4 сервисно-заготовительных пункта, работает 14 овощехранилищ.

В аульном округе Когалыколь Кызылординской области до этого времени амбулатории не было совсем. Лечиться местные жители ездили за 40 километров. Теперь все условия на месте - собственная лаборатория, квалифицированные специалисты и дневной стационар.

Камардын Рустемов, житель аульного округа Когалыколь

- Я живу здесь давно. Мне 74 года. Видел немало. Раньше, к примеру, чтобы попасть в райцентр, нужно было объехать реку. А это десятки километров. Не было ни моста, ни больницы. Сейчас построили мост и амбулаторию.

Решение социальных проблем всегда будет в приоритете у местных властей, заявляют в местном акимате. В планах - реализация масштабного проекта по модернизации энергосферы и строительство солнечной электростанции. Это даст району новые рабочие места и позволит увеличить налоговые мощности.

На похожей встрече в Восточно-Казахстанской области ответ за проделанную работу держит аким Кировского сельского округа. Вопросы задают пенсионеры, старожилам хорошо известно, что диалог с исполнительной властью пойдет на пользу. Один из результатов совместной работы местных жителей, бизнесменов и властей – первый в Уварово детский сад.

Лика Бозтаева, директор средней школы села Уварово

- Нам уже в школе будет гораздо легче. До этого был миницентр, он с неполным пребыванием детей, тот объем знаний, который они должны были получать, этого было совершенно недостаточно.

Районным и городским властям Мангистауской области тоже есть чем гордиться. В прошлом году только в городе Форт-Шевченко сдали в эксплуатацию больше 250 объектов. Из них 240 - это жилые дома. Растет и развивается и Тупкараганский район.

Рзабек Кабаков, житель села Акшукур

- Сегодня наше село растет и развивается. Постепенно решаются вопросы электроснабжения, газификации и обеспечения питьевой водой. Увеличилось население. Теперь нужно решать вопросы медицинского обслуживания.

Служба скорой медицинской помощи в этом районе одна на два села. И для обслуживания двух сел иногда не хватает машин. На отчетной встрече акимы обещали взять решение этого вопроса на особый контроль.

Автор: Жанна Аман

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