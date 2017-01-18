В Казахстане начнут проводить досмотр на железнодорожных вокзалах

На вокзалах страны начнут досмотр пассажиров и багажа. Такие меры предприняты в целях безопасности населения. Первыми новшества оценят жители и гости Алматы. Дамир Абуов разбирался.

Ежегодно около 22-х миллионов казахстанцев пользуются услугами железнодорожного транспорта. В целях безопасности на вокзалах страны поэтапно начнут досмотр пассажиров и багажа. С 1 февраля изменения коснутся двух станций в Алматы, к весне спецоборудование установят в столичном вокзале, а летом новшества затронут и другие регионы.

Жубан Корпебаев, директор департамента вокзального хозяйства АО «НК КТЖ»

- В зависимости от уровня угрозы. Когда нет угрозы, есть так называемый «желтый» уровень угрозы. В таких случаях процедура досмотра будет проводиться выборочно. При объявлении «оранжевого» или «красного» уровня террористической угрозы подлежат процедуре досмотра все пассажиры без исключения.

Для досмотра пассажиров приобретено 56 комплектов спецоборудования. Оно позволит проверять до 600 пассажиров в час. Поэтому толкотни не будет, заверили в КТЖ.

Жубан Корпебаев, директор департамента вокзального хозяйства АО «НК КТЖ»

- Мы будем делать все максимально, этого избежать. Мы будем регулировать потоки, мы будем усиливать наши дежурные смены.

В Шымкенте металлодетекторы и прочую спецтехнику уже завезли. Правда, пока не распаковывали. В Уральске, где поезда прибывают и убывают чуть ли не каждую минуту, тоже все под контролем.

Каирболат Гайнеден, начальник железнодорожного вокзала г.Уральска

- Досмотровое оборудование никакого влияния на расписание пассажирских поездов не окажет. Это оборудование - новое и усовершенствованное, оно скоростное. Для проведения досмотра и получения лицензии уже обучаются работники военизированной охраны, которые будут заниматься только досмотровой службой.

Главная цель этих мер – охрана только здания вокзала, где обычно скапливается большое количество людей. Достаточно вспомнить теракт в российском Волгограде в декабре 2013 года. Тогда террорист-смертник привел в действие бомбу прямо у входа в вокзал. Погибли 18 человек. А если бы он проник внутрь, жертв было бы гораздо больше.

Сауле Базарова, жительница г.Уральска

- Конечно, нужен, потому что для безопасности. Это для народа, как говорится. Поэтому, я думаю, что нужно. Сейчас участились эти случаи теракта, поэтому, я так думаю, что нужно. Нужно так сделать, чтобы заранее прошли, заранее проверили.

Василий Винник, житель г.Уральска

- 50 на 50. Если это связано с терроризмом, то для безопасности, то надо. Выявить вряд ли, но им создадим определенные трудности для совершения терактов.

Список предметов подлежащих досмотру сейчас уточняется. Пассажирам рекомендуется прибывать на вокзалы заблаговременно, чтобы пройти досмотр и не опоздать на поезд.

Авторы: Дамир Абуов, Наталья Цой и Асель Русалиева

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