Ни один компетентный орган не проверял автономные котельные в Шахане

Ни один компетентный орган не проверял автономные котельные в печально известном Шахане. Сегодня такие выводы прозвучали в стенах Парламента. Депутаты Мажилиса собрались впервые в новом году на пленарное заседание.

А до этого, на протяжении двух недель, народные избранники проводили встречи с избирателями в регионах. Вполне логично, что в адрес Правительства сегодня было направлено огромное количество запросов. Что парламентарии думают по поводу произошедшего в посёлке Шаха Карагандинской области?

Нурлан Дулатбеков, депутат Мажилиса Парламента РК

- В поселке Шахан, где произошла авария 14 котельных, расположенных в подвальных помещениях, более 20 многоэтажных домов отапливаются ими. Жители установили их за счет своих средств. Однако за несколько лет ни один компетентный орган не проверял их. Аналогичная ситуация в таких же малых городах, как Сарань, Абай, Шахтинск, где с 90-х годов нет центрального отопления. В ходе наших командировок в Карагандинскую область была единственная просьба от избирателей - строительство центрального отопления в городе.

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