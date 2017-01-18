Тарифы на коммунальные услуги будут регулироваться государством до 2020 года

На особом контроле и вопросы ценообразования. В комитете по регулированию естественных монополий сегодня успокоили казахстанцев. Цены на коммунальные услуги никто в «свободное плавание» не отпускал.

По крайне мере, ближайшие 3 года, по словам специалистов, тарифы на тепло- и водоснабжение, электричество и газ по-прежнему останутся под контролем государства, а значит, необоснованно взвинтить цены на «коммуналку» услугодатели не смогут. В профильном комитете так же пояснили, что отмена ценового регулирования с 1 января касается лишь некоторых сфер железнодорожной отрасли, аэропортовой деятельности и производства нефтепродуктов, которые, по сути, на тарифобразование для населения повлиять не должны.

Азамат Майтиев, заместитель председателя КРЕМЗК МНЭ РК

- Если говорить о железнодорожной отрасли, то это ремонт вагонов, погрузка - выгрузка грузов, большой перечень услуг, которые не касаются предоставления услуг населению. Если говорить конкретно о коммунальных услугах, то они у нас остались в рамках государственного регулирования цен.

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