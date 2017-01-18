В Таразе планируют снизить кражи мобильных телефонов

Прокуроры Тараза планируют снизить количество краж сотовых телефонов. Поэтому инициировали специальный проект под названием «Мобильник». В прошлом году в каждом втором случае предметом посягательства становились именно сотки.

На них приходится чуть больше 42% краж. Прокуроры проведут беседы с жителями. Водителей автобусов попросят включать звуковое предупреждение о возможных фактах краж. Наряду с этим будет разработан план блокировки мобильников по IMEI-коду в случае их похищения.

В Актау сегодня отбирали присяжных заседателей. Для участия в судебном процессе по делу подозреваемого в изнасиловании 6-летней Виктории Мининой. В отборе участвовала одна из бабушек погибшей девочки. Сегодня в течение полутора часов рассмотрели 39 кандидатов. Часть из них по разным критериям не смогут участвовать в судебных слушаниях. Поэтому отбирать кандидатуры будут еще раз 26 января. Известно, что дело содержит 11 томов. Обвиняемый будет передан суду по пяти статям уголовного кодекса, среди которых: похищение человека, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, убийство и незаконное обращение с наркотическими, психотропными средствами. Со слов адвоката, сам подсудимый не признает свою вину и надеется на оправдательный вердикт присяжных.

956 миллионов тенге возместил «Казцинк» за аварию на горно-обогатительном комплексе в городе Риддере. Напомним, 22 мая 2016 года техническая жидкость из неисправного хвостохранилища предприятия попала в горные реки. Первые пробы воды тогда показали 18-кратное превышение концентрации меди, 16-кратное увеличение содержания цинка и 9-кратное марганца. Очистку загрязнённых участков в пойме водных источников вели больше полугода.

В Атырау в этом году планируют отремонтировать дороги больше, чем на трёхстах улицах. Такие же работы запланированы и на трассах пригородных сел. Общая протяженность дорог– 250 километров. На эти цели из местного бюджета выделят 25 миллиардов тенге. Проектно-сметная документация уже готова.

В Семее из-за вовремя не убранного снега на улицах города образовалась колея. Увеличилось и количество аварий. Только за последние два дня произошло около 20 дорожно-транспортных происшествий. Неочищенными остаются многие тротуары и подъездные пути к социальным объектам. Коммунальщики же рапортуют, что работают круглые сутки. С начала зимы уже было вывезено больше 70 тысяч кубических метров снега. Однако избавиться от сугробов и ледяной колеи им пока так и не удается. Одна из причин - устаревшая техника.

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