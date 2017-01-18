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Министр образования высказался о тяжести школьных рюкзаков

  • 18.01.2017 23:30
Министр образования высказался о тяжести школьных рюкзаков

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев прокомментировал вопрос о тяжести школьных рюкзаков. Своими размышлениями на этот счёт глава МОН поделился в кулуарах Мажилиса.  

По его словам, существует несколько вариантов решений проблемы. Некоторые из них уже внедрили. К примеру, для того, чтобы избавить школьников от «тяжести рюкзаков»,  ввели электронные учебники. Ещё один вариант сложившийся ситуации министр видит в возможности совмещения уроков.  Кроме того, в минобразовании обсуждают и объёмы домашних заданий. Казахстанским школьникам, как выяснилось, задают слишком много.  

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК 

-  Первое - деление тяжелых книг на две части: первое полугодие и второе полугодие, или по четвертям.  Увод книг в электронный формат. Сейчас работа это делается. Для первого класса у нас уже некоторые учебники поделены. Совмещение  уроков, чтобы, допустим, у ребенка было не пять тематик.

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