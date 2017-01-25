Совместные учения Казахстана и Турции пройдут в 2018

Казахстан и Турция будут бесплатно предоставлять друг другу оружие. Правда, в рамках военных учений.

На сегодняшнем пленарном заседании в Мажилисе одобрили меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Военно-техническое сотрудничество с Турцией идет достаточно активно. Ежегодно у нас проводятся снайперские и разведывательные соревнования. Правда, учения казахстанских спецподразделений на территории Турции, которые должны были пройти в минувшем году, перенесены на 2018 год из-за терактов.

Аскар Базарбаев, депутат Мажилиса Парламента РК

- Это вооруженные люди пребывают со своей военной техникой, хотелось бы узнать, какой будет порядок пересечения государственной границы

Талгат Мухтаров, Заместитель министра обороны РК

– Целью этого меморандума является оказание содействия в обеспечении проведения учений. Вопросы, касающиеся пересечения границы, требования в соответствии с законодательством принимающей стороны будут соблюдаться по умолчанию.

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