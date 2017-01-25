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На вокзале Астаны навес обрушился на поезд

  • 25.01.2017 22:30
На вокзале Астаны навес обрушился на поезд

Непогода бушует на территории всей страны! Из-за сильного ветра и обильного снегопада на вокзале столицы рухнул металлический навес. Под завалами конструкции оказался пассажирский поезд «Астана-Лениногорск».  

В результате обрушения лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе, вагон, на который и рухнул навес, в срочном порядке отцепили от общего состава. Сам вокзал уже работает в штатном режиме, только первый путь все же закрыли. Тем временем в связи с ухудшением погодных условий в столице закрыли движение по всем направлениям. Сильная метель и нулевая видимость сохраняется и в пяти областях республики: Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской. По сообщению синоптиков, сложные метеорологические условия в стране продержатся до конца этой недели. 

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