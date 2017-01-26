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300 специалистов по программе «С дипломом в село» обеспечат жильем в ЮКО

  • 26.01.2017 10:48
300 специалистов по программе «С дипломом в село» обеспечат жильем в ЮКО Фото: Хабар 24

В Южном Казахстане 300 специалистов по программе «С дипломом в село» планируется обеспечить жильем, сказал аким области Жансеит Туймебаев в ходе внеочередной Х сессии Южно-Казахстанского областного маслихата.

По информации акимата, на повестке дня первого заседания 2017 года, народные избранники рассмотрели 4 вопроса, которые были единогласно утверждены. Так, на заседании были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в решение «Об областном бюджете на 2017-2019 годы». В результате этого, бюджет области на 2017 год составил 489, 4 млрд тенге. В частности, выделяемые из республиканского бюджета в казну области 84,4 млрд тенге, будут предоставлены в качестве трансфертов и кредитов.

«В рамках исполнения поручений Главы государства, в первую очередь средства из областного бюджета направят решение социальных проблем населения региона», - сказал аким Ж. Туймебаев.

В частности, 57 млн тенге направят на обеспечение охраны общественного порядка в регионе, на строительство 33 объектов сферы образования предусмотрено 19,4 млрд тенге. В области здравоохранения на закупку лекарственных средств и лечение от ряда наиболее опасных видов заболевания будет выделено 39,6 млрд тенге.

Кроме того, Ж.Туймебаев отметил, что на социальную сферу направят 8,6 млрд тенге, на проект «Өрлеу» будет выделено 5,1 млрд тенге.

Стоит отметить, что в бюджете области предусмотрены средства на развитие отрасли водоснабжения, теплоснабжения, канализации, реконструкцию дорог, регулирования инженерно-коммуникационных систем, а также на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и на кредитование, в целях содействия развития предпринимательства.

«Также, в этом году в рамках проекта «С дипломом в село» будет выделено 1,1 млрд тенге, планируется обеспечить жильем  300 специалистов», - отметил аким области.

Источник: strategy2050.kz

 
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