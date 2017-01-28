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Петропавловские школьники ушли на вынужденные каникулы

  • 28.01.2017 21:41
Петропавловские школьники ушли на вынужденные каникулы фото: 24kz

В Петропавловске на вынужденные каникулы ушли более 1500 школьников. В 7 городских учреждениях образования объявлен карантин. Приостановлен учебный процесс из-за вспышки ОРВИ и гриппа.

Полностью занятия отменили в детском саду и 4-х школах, еще в двух средних учебных заведениях карантин объявлен частично. Снова вернутся в детский сад и сядут за парты юные петропавловцы 3 февраля. 

Сауле Анапьянова, методист городского отдела образования

- Частично закрыты две организации образования, в которых в классах 20% заболеваемости учащихся. У каждого учителя есть свой календарный учебный план, созданный с начала учебного года. Все часы будут выданы. За исключением того, что дети пойдут чуть позже на каникулы.

Источник: Хабар24

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