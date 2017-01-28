Петропавловские школьники ушли на вынужденные каникулы

Полностью занятия отменили в детском саду и 4-х школах, еще в двух средних учебных заведениях карантин объявлен частично. Снова вернутся в детский сад и сядут за парты юные петропавловцы 3 февраля.
Сауле Анапьянова, методист городского отдела образования
- Частично закрыты две организации образования, в которых в классах 20% заболеваемости учащихся. У каждого учителя есть свой календарный учебный план, созданный с начала учебного года. Все часы будут выданы. За исключением того, что дети пойдут чуть позже на каникулы.
Источник: Хабар24Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter