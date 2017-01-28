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Огонь Универсиады-2017 зажгли в Кызылорде

  • 28.01.2017 20:50
Огонь Универсиады-2017 зажгли в Кызылорде

Региональная эстафета пройдет в два этапа. Долгожданный огонь Универсиады зажгли в парке имени Первого Президента. 60 факелоносцев, в числе которых общественные деятели, спортсмены и активная молодежь региона, пронесут его по главным улицам города, сообщает корреспондент Хабар24 Райхан Тажибаева.  

Общая протяженность эстафеты составит 12 км. Каждый из участников пробежит 200 метров. Старт первому этапу, маршрут которого проходит через три городских проспекта до Университета «Болашак», дал бронзовый призер по тяжелой атлетике Олимпийских игр 2016 года Александр Зайчиков. 

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