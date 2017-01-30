Жители села Кызыл-Тобе Мангистауской области ждут новый водопровод

В регионах страны продолжаются отчетные встречи населения с акимами сел и районов. Эти встречи посетили и наши съемочные группы. В Мангистауской области жители сетовали на отсутствие воды, в Атырауской надеются получить больше земли под пастбища.

А в Западно-Казахстанской области жители устали от частых отключений света. Подробности в материале наших корреспондентов.

Жители села Кызыл-Тобе Мангистауской области уже несколько лет ждут, когда в их поселок проведут водопровод. Прежним сетям порядка 25 лет, и чтобы полностью обновить трубы потребуется больше двух миллиардов тенге.

Куат Алпиисов, житель села Кызыл-Тобе

- Воду приходится покупать. Одного водовоза еле хватает на неделю. И это недешево.

Нурлыбек Жолбаев, заместитель акима Мунайлинского района

- Да, мы не отрицаем, все трубы непригодны для эксплуатации. В ближайшее время мы планируем их заменить на новые. По плану нового проекта трубы подведут к каждому дому.

А жители поселка Махамбет Атырауской области жалуются на нехватку пастбищ. Махамбетский - единственный сельскохозяйственный район во всей области. Плодородные земли вдоль берегов реки Урал позволяют выращивать овощи, разводить коров и овец.

Алимухаммед Куттымуратулы, аким Махамбетского района

- Мы начали заниматься. Оказалось, что еще в девяностые годы большую часть пастбищ приватизировали. Мы насчитали 50 тысяч гектаров земель, по бумагам кому-то принадлежащих, но фактически бесхозных. 4 тысячи гектаров уже вернули в собственность государства. Работа по изъятию земель продолжается. Так что пастбища у людей будут.

А в селе Булдырты Сырымского района Западно-Казахстанской области жители испытывают постоянные перебои с электричеством. Целые сёла неделями остаются отрезанными от света. В обновлении нуждается 35 километров высоковольтных линий электропередач между районным центром Жымбиты и селом Булдырты.

Болат Таскалиев, житель с. Булдырты Сырымского района ЗКО

- На новый год не было света. Часто всё время. Должны были ремонт делать высоковольтных линий между Жымбиты и Булдырыты. Так и не делали.

Абат Шыныбеков, аким Сырымского района

- Из 1034 километров линий электроснабжения, которые по нашему району проходят на сегодняшний день изношенность составляет почти 85%. Поэтому проблема по электроснабжению есть. В посёлке Булдырта будет капитальный ремонт некоторых линий. И в сторону Жосалинского сельского округа посёлок Коныр. В этом направлении будут обязательно ремонтные работы.

Подобные отчетные встречи проходят во всех районах Казахстана, так что возможность озвучить проблемы своего населенного пункта акимам есть у каждого жителя страны.

Авторы: Юлия Землянова, Татьяна Ковалева, Виктор Сутягин и Асель Русалиева.

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