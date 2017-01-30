Атырауские ветеринары опасаются новой вспышки нодулярного дерматита

250 тысяч доз вакцины против нодулярного дерматита нужны атырауским ветеринарам, чтобы уберечь в этом году крупный рогатый скот от такого заболевания.

Однако лекарство, необходимое для профилактики, вовремя в регион может не попасть. По словам ветврачей, чтобы не допустить вспышки заболевания, вакцинацию необходимо начать уже в конце февраля. Напомним, в прошлом году в Атырауской области нодулярным дерматитом заболело почти 7 тысяч голов крупного рогатого скота. 1150 коров погибли. Владельцам была выплачена компенсация в размере 185 миллионов тенге. Одной из причин массовой гибели животных стала неготовность ветеринарных служб бороться с болезнью, впервые зарегистрированной на территории Казахстана. В этом году ветврачи пытаются работать на опережение, привив скот до наступления тепла, когда появляются комары – переносчики болезни.

Нурбай Абдрахманов, руководитель областного управления ветеринарии

- Проблема в том, что в министерстве сельского хозяйства проведение тендера назначено на март-апрель. Для нас это слишком поздно. Вакцинацию нужно проводить раньше, пока скот находится на стойловом содержании и не вышел на пастбища. Со своей стороны мы создали мобильные группы, они готовы к проведению массовой вакцинации. Пытаемся убедить министерство, чтобы провели все необходимые процедуры по закупки вакцины в сжатые сроки.

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