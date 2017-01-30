В регионах начали противопаводковые мероприятия

На опережение пытаются работать и на востоке, и севере страны. Службы ЧС в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях определяют места возможных подтоплений. Из районов тоннами вывозят снег. За лопату взялся и мой коллега Вячеслав Ветлугин.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент

- Вот такие сугробы - выше меня, а мой рост между прочим 184 см, заставляют взяться за лопаты жителей Усть-Каменогорска. Раскапывать эти снежные глыбы нужно прямо сейчас. Потому что через месяц они начнут таять, и в зоне затопления могут оказаться сразу три района города.

В частном секторе Усть-Каменогорска как в зоне боевых действий. Улицы изрезаны снежными окопами, водоотводными арыками. Чтобы дома в половодье не подтопило, рыли их по науке.

Валентин Литвиненко, начальник отдела гражданской обороны УЧС г.Усть-Каменогорск

- И лопату нужно взять правильно, то есть выкопать в том месте необходимо водоотвод, чтобы вода шла в нужном направлении, в хаотичном положении не нужно раскапывать.

Массовые снежные раскопки свой результат принесли. С начала зимы с городских улиц вывезли 139 тысяч кубометров сугробов.

Александр Абрамов, житель г.Усть-Каменогорск

- Последний раз в 2000 году такой большой снег был. Все это вручную пришлось устранять, нанимали погрузчик вывозили.

В соседней Павлодарской области в зоне возможных подтоплений оказались 30 населенных пунктов прибрежных районов. Силами экстренных служб и нацгвардии там укрепляют водозаборы и наращивают дамбы.

Сергей Сытник, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Павлодарской области

- В тоже время начата работа по подготовке к паводковому сезону. Наиболее активно сейчас работа в городе Аксу проводится по укреплению имеющейся защитной насыпи. В других регионах нашей области проводится работа с населением.

В Костанайской области паводковый период прогнозируют в первых числа марта. Что опаснее метровые сугробы или промерзшая почва - разбираются местные гидрологи. Подготовка к весенним паводкам в регионах - дело стратегической важности. Это подтверждает статистика. Год назад талыми водами затопило 43 населённых пункта в 19 районах и 6-ти городах республики.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Руслан Шакабаев, Акмарал Есимханова, Игорь Недерер.

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