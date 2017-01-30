В регионах начали противопаводковые мероприятия

Вячеслав Ветлугин, корреспондент
- Вот такие сугробы - выше меня, а мой рост между прочим 184 см, заставляют взяться за лопаты жителей Усть-Каменогорска. Раскапывать эти снежные глыбы нужно прямо сейчас. Потому что через месяц они начнут таять, и в зоне затопления могут оказаться сразу три района города.
В частном секторе Усть-Каменогорска как в зоне боевых действий. Улицы изрезаны снежными окопами, водоотводными арыками. Чтобы дома в половодье не подтопило, рыли их по науке.
Валентин Литвиненко, начальник отдела гражданской обороны УЧС г.Усть-Каменогорск
- И лопату нужно взять правильно, то есть выкопать в том месте необходимо водоотвод, чтобы вода шла в нужном направлении, в хаотичном положении не нужно раскапывать.
Массовые снежные раскопки свой результат принесли. С начала зимы с городских улиц вывезли 139 тысяч кубометров сугробов.
Александр Абрамов, житель г.Усть-Каменогорск
- Последний раз в 2000 году такой большой снег был. Все это вручную пришлось устранять, нанимали погрузчик вывозили.
В соседней Павлодарской области в зоне возможных подтоплений оказались 30 населенных пунктов прибрежных районов. Силами экстренных служб и нацгвардии там укрепляют водозаборы и наращивают дамбы.
Сергей Сытник, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Павлодарской области
- В тоже время начата работа по подготовке к паводковому сезону. Наиболее активно сейчас работа в городе Аксу проводится по укреплению имеющейся защитной насыпи. В других регионах нашей области проводится работа с населением.
В Костанайской области паводковый период прогнозируют в первых числа марта. Что опаснее метровые сугробы или промерзшая почва - разбираются местные гидрологи. Подготовка к весенним паводкам в регионах - дело стратегической важности. Это подтверждает статистика. Год назад талыми водами затопило 43 населённых пункта в 19 районах и 6-ти городах республики.
Авторы: Вячеслав Ветлугин, Руслан Шакабаев, Акмарал Есимханова, Игорь Недерер.Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter