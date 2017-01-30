На ТЭЦ в Темиртау отработали учения по ЧС

На темиртауской ТЭЦ остановились все котлы. Такой сценарий масштабных учений по ликвидации ЧП отработали все коммунальные службы города. Впрочем, в этом году отопительный сезон в регионе на самом деле проходит нестабильно.

Наладить режим подачи тепла удалось только к середине зимы. Власти и собственник теплоисточника ищут возможности исправить ситуацию. Все подробности в нашем следующем материале.

К данным с этих датчиков сейчас присматриваются особенно тщательно. Темиртауская ТЭЦ-2 в этом году антизвезда отопительного сезона.

Полтора месяца температура в квартирах Темиртау была ниже нормы, регулярно из строя выходят котлы. Нестабильная работа ТЭЦ вынудила правительство взять ее на особый контроль.

Сергей Заманов, дежурный инженер ТЭЦ-2

- Очень обидно, обидно то, что о ней говорят уже не первый год. Люди работают. Людей немного не хватает, оборудование немножко изношено, так что из того что мы можем, мы выполняем 100%.

Сорокалетняя станция входит в комплекс металлургического комбината. Для ее модернизации и дальнейшего качественного обслуживания сталелитейный гигант решился пойти на беспрецедентный шаг - создать совместное предприятие. В соинвесторы берут уже известную своей надежной работой крупную энергетическую компанию.

Вадим Лесин, и.о. главного энергетика предприятия

- Уже в апреле будет заключен договор, и эта компания будет выступать инвестором ремонтов, модернизации станции, поэтапной замене оборудования. И увеличением и тепловой мощности станции и электрической.

Эффект от этого темиртаусцы должны ощутить уже на будущий год. А для того чтобы не замерзнуть до конца этого года, власти еще раз провели совместную тренировку всех сил. От дежурных на ТЭЦ до слесарей КСК.

Андрей Ляпунов, заместитель акима Карагандинской области

- Такого рода мероприятия как раз таки будут способствовать именно улучшению взаимоотношений между предприятиями и быстрому реагированию на всевозможные ситуации.

Повернуть нужный рычаг. Нажать на кнопку и оперативно приступить к ремонту. Ни секунды замешательства, ни минуты простоя – эти навыки в экстренной ситуации отрабатывают до автоматизма.

Авторы: Юлана Чаус, Василий Савкин, Асет Асаинов.

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