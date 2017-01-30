Еще раз напомню, полная версия текста Послания Президента народу Казахстана будет опубликована в печати завтра. А сегодняшнее заявление можно будет также прочесть на официальном сайте акорда.kz.

И в продолжении главной темы дня - Казахстан готовится и к масштабной политической модернизации. Конституционная реформа - логическое продолжение озвученных еще два года назад Президентом Нурсултаном Назарбаевым пяти институциональных реформ, и главная задача всех политических преобразований Казахстана - дать возможность Парламенту и Правительству оперативно решать задачи прежде всего социально-экономического характера. Президент же остаётся верховным главнокомандующим страны и гарантом Конституции. Но подробнее о практической части предложенной Главой государства расскажет мой коллега Саби Байбусинов, он уже в нашем аналитическом центре. Саби, тебе слово.

Саби Байбусинов, корреспондент

- Да. Сергей, спасибо. Ты очень верно подметил, что реформа, к которой готовится страна, происходит в плановом порядке. Президента Казахстана изменения в конституцию попросту частично освободят от тех функций, которые и не должны были входить в его полномочия. К примеру, если предложенные поправки в главный закон страны примут, то Глава государства не будет издавать указы, имеющие силу закона. Впрочем, на первых порах, то есть пока идут обсуждения, речь идет о том, что Президент передаст около 40 своих полномочий разным ветвям власти - Правительству и Парламенту. Предлагаю послушать, что по этому поводу думают депутаты, у которых, скорее всего, в ближайшее время обязанностей прибавится.

Сауытбек Абдрахманов, депутат Мажилиса Парламента РК

- Элементарно: повышение полномочий и повышение авторитета, реальный контроль над деятельностью Правительства, не только законотворческая деятельность, но и контроль за исполнением государственных программ, скажем, и других вопросов. И в кадровом вопросе Парламент может сказать свое веское слово.

Саби Байбусинов, корреспондент

- Кстати, как говорят эксперты за 25 лет независимости в стране сформирована исполнительная власть, способная решать задачи любого уровня. Так вот, если предложения рабочей группы по изменению Конституции утвердят, то кабмин получит право самостоятельно формировать бюджет страны, управлять государственным имуществом, утверждать и контролировать реализацию госпрограмм и важных реформ. Таким образом, Президент не будет вмешиваться в решение многих экономические вопросы государства. Сейчас предлагаю послушать комментарий вице-ректора академии госуправления.

Еркин Дусипов, вице-ректор академии госуправления при Президенте РК

- Экономические вопросы будут решаться непосредственно Правительством со своим исполнительным органом. А что касается Парламента, Парламент уже будет заниматься вопросом формирования Правительства, назначением руководителей центральных органов. Это еще раз показывает и доказывает, что представительный орган уже будет иметь определенный, скажем, определенно возможный в решении и расстановке сил. В расстановке ответственных лиц за экономическое развитие нашего государства.

Саби Байбусинов, корреспондент

- Собственно, решение важных задач, Сергей, само собой подразумевает и высокую ответственность кабмина. Тем более что контролирующих работу Правительства, в случае принятия поправок станет больше. К примеру, в случае невыполнения прямых обязанностей Парламент сможет выразить недоверие члену Правительства и даже отправить его в отставку. Кроме того, палаты будут принимать прямое участие в формировании состава кабмина, оказывая консультационную помощь премьер-министру. Эксперты считают, что такие перемены - вполне естественный ход государственного развития. Предлагаю послушать комментарий эксперта

Нурзада Примашев, и.о. профессора кафедры академии госуправления при Президенте РК

- Естественно обоснование и необходимость данной реформы вынашивалась уже давно, и вот в условиях нового века, нового вызова, в условиях реализации стратегии «Казахстан-2050» наступила лучшие времена, чтобы провести удобно, быстро, оптимально конституционные реформы.

Саби Байбусинов, корреспондент

- Сергей, это все эксперты, которых мы опросили сегодня. У меня все. Продолжай.

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