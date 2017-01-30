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Нацбанк РК: казахстанский тенге в 2016 году укрепил доверие среди населения

  • 30.01.2017 23:18
Нацбанк РК: казахстанский тенге в 2016 году укрепил доверие среди населения

Сегодня доллар по итогам утренней сессии на казахстанской фондовой бирже достиг минимумов декабря 2015 года, подешевев почти на 3 тенге. А вот по итогам двух сессий средневзвешенный курс составил 326 тенге 25 тиын. В итоге американская валюта потеряла в цене почти 2,5 тенге.

Кстати, отечественная валюта в прошлом году смогла завоевать лидерство среди валют, в которых казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения. В Нацбанке подсчитали, в 2016-ом объем тенговых депозитов в банках второго уровня увеличился на 3 трлн. 300 млрд. тенге. Это на 66% больше, чем в 2015 году. За это же время вклады в иностранной валюте снизились почти на 10%, или на триллион сто миллиардов тенге. Таким образом, в прошлом году депозитный портфель кардинально изменил структуру, и уже сейчас, по мнению регулятора,  держать накопления  на депозитах в тенге в несколько раз выгоднее, чем вкладывать деньги в валюту.

Данияр Акишев, председатель Национального Банка РК

- Та дедолларизация, которая произошла в 2016 году, она также беспрецедентная. У нас сейчас депозиты в январе в инвалюте составляли 70%. От всех депозитов. На конец декабря 2016 года эта цифра уже составляла 54%.Т.е. почти на 16 или 17 процентных пунктов долларизация сократилась. Например, в Турции, для того, чтобы на 10 пунктов сократить долларизацию, у них ушло 5 лет. Т.е. в этом отношении те меры, которые Нацбанк предпринял в 2016г. – повышение ставок по депозитам тенге. Повышение предсказуемости по обменному пункту сыграло свою роль.

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