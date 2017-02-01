Премьер-министр Малайзии посетит ЭКСПО-2017

Сегодня в офисе организатора ЭКСПО Председатель Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретился с Комиссаром Национальной секции Малайзии Доктором Зайни Бин Уджангом.

В ходе встречи стороны обсудили технические вопросы по подготовке к ЭКСПО-2017. Глава нацкомпании рассказал, что в настоящее время завершилось строительство международных и тематических и казахстанского павильонов и теперь проходит активный процесс передачи объектов участникам Выставки и контентного наполнения экспозиции.

Со своей стороны, Доктор Зайни Бин Уджанг выразил благодарность за предоставленный павильон и за возможность участвовать в столь крупном международном мероприятии.

- Мы хотим, чтобы наше участие не ограничивалось только работой национального павильона. В рамках ЭКСПО-2017 пройдет около трех тысяч культурных и тематических мероприятий. Задача нашей секции – внести свой вклад в работу конференций, круглых столов и форумов по вопросам развития ВИЭ, организуемых Выставкой, отметил Комиссар малазийского павильона.

Кроме того, г-н Бин Уджанг сообщил, что в период проведения ЭКСПО-2017 в Астане Казахстан посетит премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.

По завершению встречи Ахметжан Есимов обещал оказать всяческое содействие малазийской стороне по участию на выставке ЭКСПО-2017. Затем были подписаны документы по передаче павильона Малайзии.

На сегодняшний день, участие в ЭКСПО-2017 официально подтвердили 112 стран и 18 международных организаций.

Источник: expo2017astana.com

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