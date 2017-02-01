В Астане продолжаются противопаводковые мероприятия

Сотрудниками ДЧС города Астаны ведется беспрерывная работа по профилактике и предотвращению паводков, в ходе которой проводится ознакомление жителей с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также с дальнейшими действиями при внезапном наводнении.

Регулярно инженерно-инспекторский состав выезжает в частный жилой сектор для проведения бесед с владельцами и арендаторами жилых домов, ведется разъяснительная работа о первейших мерах по предотвращению затопления жилища.

Тем временем за несоблюдение правил благоустройства и игнорирование требований санитарной очистки города владельцы малого и среднего бизнеса привлекаются к административной ответственности. Проверками с начала 2017 года охвачено 400 человек.

Кроме того, под председательством районных акиматов проходят совещания с участием сотрудников УЧС по вопросам организации своевременной уборки снега с председателями КСК.

Источник: astana.gov.kz

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