В Астане продолжаются противопаводковые мероприятия

Регулярно инженерно-инспекторский состав выезжает в частный жилой сектор для проведения бесед с владельцами и арендаторами жилых домов, ведется разъяснительная работа о первейших мерах по предотвращению затопления жилища.
Тем временем за несоблюдение правил благоустройства и игнорирование требований санитарной очистки города владельцы малого и среднего бизнеса привлекаются к административной ответственности. Проверками с начала 2017 года охвачено 400 человек.
Кроме того, под председательством районных акиматов проходят совещания с участием сотрудников УЧС по вопросам организации своевременной уборки снега с председателями КСК.
Источник: astana.gov.kzНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter