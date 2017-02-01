USD/KZT 324,47
EUR/KZT 350,60
RUB/KZT 5,38
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Казахстане будут совершенствовать детскую онкогематологическую службу

  • 01.02.2017 19:05
В Казахстане будут совершенствовать детскую онкогематологическую службу Фото: liter.kz

План мероприятий по совершенствованию детской онкогематологической службы министерство здравоохранения РК представит уже к 10 февраля текущего года.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в селекторном режиме провел встречу с родителями детей и общественными организациями по вопросам детской онкологии и гематологии, сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Встреча состоялась по инициативе министра здравоохранения с целью обсуждения проблем в данной сфере, выработки плана совместных действий для их решения.

- В ходе встречи широкое обсуждение получили вопросы раннего и точного диагностирования заболевших детей, возможности лечения маленьких пациентов в зарубежных клиниках, ведения мониторинга и исследований заболеваемости, озвучили в министерстве.

Выслушав все предложения и проблемные вопросы, Е. Биртанов отметил, что для решения поставленных вопросов будет создана рабочая группа по их изучению и дальнейшей выработке мер. Он поручил разработать план мероприятий по совершенствованию детской онкогематологической службы и представить его к 10 февраля текущего года.

Источник: primeminister.kz

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения
Минимальный размер пенсии в Казахстане повысят до 45 711 тенге
В Национальном центре нейрохирургии внедрили 60 новых технологий за 8 лет
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Календарь

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.