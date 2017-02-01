В Казахстане будут совершенствовать детскую онкогематологическую службу

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в селекторном режиме провел встречу с родителями детей и общественными организациями по вопросам детской онкологии и гематологии, сообщили в министерстве здравоохранения РК.
Встреча состоялась по инициативе министра здравоохранения с целью обсуждения проблем в данной сфере, выработки плана совместных действий для их решения.
- В ходе встречи широкое обсуждение получили вопросы раннего и точного диагностирования заболевших детей, возможности лечения маленьких пациентов в зарубежных клиниках, ведения мониторинга и исследований заболеваемости, озвучили в министерстве.
Выслушав все предложения и проблемные вопросы, Е. Биртанов отметил, что для решения поставленных вопросов будет создана рабочая группа по их изучению и дальнейшей выработке мер. Он поручил разработать план мероприятий по совершенствованию детской онкогематологической службы и представить его к 10 февраля текущего года.
Источник: primeminister.kzНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter