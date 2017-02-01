Аграрии поддерживают Послание Президента РК

Активисты партии «Ауыл» также присоединятся к турне по республике. В графике аграриев значатся как крупные города, так и отдаленные села.

Представители партии проведут встречи и совещания, в ходе которых в доступной форме расскажут соотечественникам о Послании Президента, ведь аграрный сектор ждет мощный импульс и техническое перевооружение. На традиционную отрасль делают особую ставку – значительно усилят поддержку.

Али Бектаев, председатель партии «Ауыл»

- Агропромышленный комплекс сегодня действительно может стать драйвером экономики. Сельское хозяйство имеет очень большие перспективы. Президент четко очерчивает основные направления развития агропромышленного комплекса для того, чтобы наша продукция была конкурентоспособной, экспортоориентированной продукцией.

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