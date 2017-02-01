USD/KZT 324,47
EUR/KZT 350,60
RUB/KZT 5,38
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Аграрии поддерживают Послание Президента РК

  • 01.02.2017 19:45
Аграрии поддерживают Послание Президента РК

Активисты партии «Ауыл» также присоединятся к турне по республике. В графике аграриев значатся как крупные города, так и отдаленные села. 

Представители партии проведут встречи и совещания, в ходе которых в доступной форме расскажут соотечественникам о Послании Президента, ведь аграрный сектор ждет мощный импульс и техническое перевооружение. На традиционную отрасль делают особую ставку – значительно усилят поддержку.

Али Бектаев, председатель партии «Ауыл»

- Агропромышленный комплекс сегодня действительно может стать драйвером экономики. Сельское хозяйство имеет очень большие перспективы. Президент четко очерчивает основные направления развития агропромышленного комплекса для того, чтобы наша продукция была конкурентоспособной, экспортоориентированной продукцией.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

Аграрии Приуралья благополучно завершили 2016 год
Костанайские аграрии за сохранение субсидирования АПК
Лучшие аграрии Акмолинской области получили автомобили
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Календарь

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.