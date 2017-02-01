В Казахстане будут стимулировать развитие массового предпринимательства

На сегодняшний день в Казахстане 2 миллиона 200 тысяч человек экономически активного населения считаются самозанятыми.

360 тысяч из них вообще никак не зарегистрированы, а между тем все эти казахстанцы не только работники, но и потенциальные работодатели. Развитие частного бизнеса как раз и позволит решить проблемы на рынке труда.

Сергей Гергиль, ведущий

- Что необходимо сделать для развития массового предпринимательства в стране?

Саби Байбусинов, корреспондент

- Улучшить бизнес-среду, то есть обеспечить предпринимателей различными инструментами поддержки. В своем Послании Глава Государства предельно четко обозначил путь, как сделать сферу МСБ привлекательной, популярной и самое главное - сверхдоходной. Словом, все, чтобы к 2050 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны был не менее 50 процентов. Уже сейчас Правительство трудится над реализацией 5-летней программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая позволит не только решить проблемы нехватки квалифицированных кадров, но и будет способствовать повышению уровня жизни населения, особенно в селах.

Бакытжан Сагинтаев, Премьер-министр РК

- Одной из важных стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50 процентов. Каждый аким согласно поручению Президента должен предложить комплекс мер по развитию массового, в том числе семейного предпринимательства. Именно количество созданных рабочих мест станет одним из ключевых критериев оценки деятельности Правительства и акимов.

К примеру, для стимулирования массового предпринимательства предлагается расширить объемы микрокредитования.

Теперь желающие на развитие собственного бизнеса смогут получить ссуду до 16 миллионов тенге. В 2017 году на микрокредитование предпринимательских инициатив в городах будет выделено 10 миллиардов тенге для 2,5 тысяч бизнесменов. В селах и малых городах для 3 тысяч человек - 27 миллиардов. Займы с конечной ставкой вознаграждения не более 6 процентов оформляются в фонде «Даму» для горожан и «Аграрной кредитной корпорации» для сельчан.

Кстати, в случаях, когда заемщиком выступает безработные или непродуктивно занятое население, внедрена система гарантирования микрокредитов.

Сергей Гергиль, ведущий

- Я сегодня смотрел статистику, по количеству получения микрокредитов лидируют предприниматели Алматы, Южно-Казахстанская область на втором месте и замыкает тройку Астана. Не думаю, что бизнесмены других регионов отказались бы от поддержки, может дело в нехватке знаний?

Саби Байбусинов, корреспондент

- В рамках программы есть возможность обучиться основам ведения бизнеса по проекту «Бастау Бизнес». Участниками семинаров могут стать даже те, кто не имеет работы. Курсы бесплатные, будут выдавать стипендию. Планируется, что ежегодный охват обучающихся по стране составит 30 тысяч человек.

Еще одна задача, которую поставил Президент перед Правительством - разработать к 1 июля системные меры по дерегулированию бизнеса. Это значит, что со стороны государства, в том числе контрольно-надзорных органов, будут сокращены лишние или чрезмерные требования. Для примера, предприниматели жалуются на сложную и долгую процедуру отчетности для ведения бизнеса в сфере услуг. Излишний контроль государства способствует росту издержек для предпринимателей, что собственно влияет на их инициативу и препятствует появлению на рынке новых игроков. А вот процесс дерегулирования, как говорят эксперты, повысит экономическую свободу субъектов бизнеса.

Аблай Мырзахметов, председатель правления НПП «Атамекен»

- Второй год ведем рейтинг и мы видим, что лидеры жалоб, бизнес находится конкретно в регионах, это как раз местный вопрос - это доступ к земле, это градостроительно-архитектурный вопрос, разрешительный, получительный доступ к индустриальным зонам, к СПК. Все инструменты, которыми обладает местные власти, и которые, к сожалению, сегодня не отвечают требованиям бизнеса.

Еще один немаловажный пункт для улучшения бизнес-среды - это снижение всех видов издержек.

Как отметил Президент, это касается стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике и ЖКХ. По мнению экспертов, процессы оказания госуслуг должны быть максимально оптимизированы. Но стоит добавить, что в этом процессе государство и бизнес должны действовать сообща. Результаты не заставят себя ждать.

Турар Искаков, директор палаты предпринимателей СКО

- Повышение возможностей, снижение издержек для предпринимателей будет являться тем фактором, который послужит расширением предпринимательства в целом и естественно увеличением доли МСБ в валовом внутреннем продукте нашего государства.

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