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Президент РК поручил реорганизовать «Байтерек» и «КазАгро»

  • 02.02.2017 21:48
Президент РК поручил реорганизовать «Байтерек» и «КазАгро»

Глубокого изучения требует и еще один тезис президентского Послания. Глава государства поручил «подвергнуть реорганизации» два холдиннга - «Байтерек» и «КазАгро».  Сделать это нужно для повышения эффективности их работы. Часть функций передать частному сектору.

Напомним, обе компании получают финансирование из Нацфонда и напрямую обеспечивают реализацию ключевых госпрограмм. Что же думают по поводу поручения Президента в самих крупнейших холдингах страны, до сих пор неизвестно. В «Байтерек» и «КазАгро»  нам отказали в каких-либо комментариях. Спросим у независимого эксперта Галыма Хусаинова, как экспертное сообщество оценивает перспективы предстоящей трансформации.

Галым Хусаинов, экономист 

-  Я думаю, что сама реорганизация, она должна проходить не в самих «Байтерек» и «КазАгро» , а именно в дочерних предприятиях. Например, казахстанская ипотечная компания КИК,»Жилстройсбербанк», «Байтерек» «Девелопмент» - это компании, которые непосредственно занимаются инвестированием в развитие недвижимости. Естественно, логично, что они многие функции дублируют, и у них очень много расходов, которые они несут совместно.  Логично бы, чтобы был бы один институт, который бы отвечал в целом за рынок недвижимости. И в сельском хозяйстве также, один институт, который бы занимался полностью финансированием всех сельхозпредприятий.

 

 

 

 

 

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