В Казахстане растут инвестиции в сферу образования

Казахстанский бизнес все охотнее инвестирует в образование. В прошлом году капиталовложения выросли почти на 38 процентов и составили около 220-ти миллиардов тенге. Такие данные приводит аналитический портал «Рэнкинг кз».

Там считают, что тенденция обусловлена эффективной работой механизма ГЧП. Сейчас доля бизнеса в общем объеме инвестиций составляет 42 процента. В региональном разрезе наибольший объем инвестиций приходится на Астану – 67 миллиардов тенге. Также в ТОП-3 Алматинская и Южно-Казахстанская области.

Представители бизнеса, очевидно, хорошо понимают, что образование должно стать центральным звеном новой модели экономического роста Казахстана. И для этого сфере придется претерпеть некоторые изменения. О больших переменах в сфере образования мой коллега Асхат Ниязов сегодня беседовал с экспертами. Он сейчас работает в аналитическом центре. Асхат, тебе слово.

Асхат Ниязов, корреспондент

- Спасибо, Ольга, скажу, что эксперты в первую очередь обращают внимание на необходимость ориентирования образовательной системы на потребности рынка. Нужно стране, скажем, сегодня 450 швей, значит необходимо – обучить 450. Нужны 3 тысячи юристов – значит в ВУЗах обучить 3, а не 20 тысяч, что они потом все будут делать со своим высшим образованием? В магазине бытовой техники телевизоры продавать?

Ну, наверное, есть смысл в твоих словах, тем более Президент уже дал старт государственной программе профессионально-технического образования, бесплатного, отмечу. Поэтому я тоже считаю, сегодня, чтобы стать востребованным, не обязательно иметь высшее образование.

Асхат Ниязов, корреспондент

- Конечно, тем более, если понадобится, его всегда можно получить.

Скажи, а ты смог разобраться, как выполнить поставленную задачу по сокращению разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами?

Асхат Ниязов, корреспондент

- Я попытался, ведь это очень важный момент. Я пообщался сегодня с бывшим вице-министром образования Муратом Абеновым. Спросил его мнение, и надо сказать, все оказалось проще, чем мы думали.

Мурат Абенов, вице-министр образования РК (2012–2013 гг.)

– Здесь просто, какими решениями, дополнительными какими-то приказами вопрос не решишь, надо выделять деньги и всё. Надо укреплять деньги, укреплять базу, выстраивать инфраструктуру, доплачивать учителям, потому что больше половины учеников живет в селе, и в будущем этот разрыв даст о себе знать.

Асхат Ниязов, корреспондент

- Еще один хороший, на мой взгляд, совет Мурат Абенов дал по поводу введения трёхъязычного образования. Этот момент тоже прописан в Послании Президента. Давайте послушаем, чем здесь может подсобить менталитет нашей страны.

Мурат Абенов, вице-министр образования РК (2012–2013 гг.)

– Нужно сделать одну параллель, то есть один класс обучают на английском языке, спец-класс, а остальные классы, и тогда самые лучшие, кто интересуется языком, у кого есть способности, пусть идут в класс с английским языком, и вот здесь как раз наша ментальность сработает, многие дети, многие родители захотят, чтобы обучался в английском классе. При этом, когда есть желание – учиться лучше.

Асхат Ниязов, корреспондент

- Понимаешь, родители и сами дети будут заинтересованы в получении качественного образования. В конце концов, если ребенок трудился, учил и не смог выучить язык, то родители могут просто в суд подать на школу?

В суд? На школу?

Асхат Ниязов, корреспондент

- А что здесь такого? Родители - налогоплательщики, а значит, за их счет школа учит их детей.

А если школа со своими задачами не справилась? То почему не подать в суд и не добиться, чтоб ребенок все-таки обучился. Английский язык поможет развить IT-технологии. Наверное, нет нужды объяснять, что в наше то время – это актуально. В Таразе, например, ученые считают что эта сфера поможет молодёжи получить образование вне зависимости от социального статуса.

Парида Мамедова, кандидат философских наук

- Это решит сразу 2 задачи демократизации: проблему справедливости, равенства граждан, когда каждый независимо из аула он пришел, из города, беден, богат, может получить образование. И второе это, наверное, все-таки более такая макроэкономическая задача – это развитие компетентного специалиста – управленца. Без IT – технологий даже госслужащему сейчас никуда.

Не зря IT технологиям Глава государства посвятил в своем послании целую колонку. Однако эта тема настолько обширная, что мы решили сделать отдельный материал, который на днях, я думаю, пройдет у нас в выпуске новостей.

Интересная тема, будем ждать.

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