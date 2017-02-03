Национальный банк ужесточит контроль над банками второго уровня

Особое внимание на заседании Правительства уделили банковской сфере. О необходимости оздоровления сектора Глава государства говорил в Послании.

В Нацбанке уже разработали некоторые меры. Ответственность оценщиков и аудиторов ужесточат. И в случае, если те не заметят или не расскажут о плачевной ситуации в банке, их лишат лицензии. Жёстче планируется контролировать льготные сделки. Руководство регулятора предлагает также упростить процессы объединения банков второго уровня.

Данияр Акишев, председатель Национального банка РК

- Банковский бизнес стал менее эффективным в процессе кредитования реального сектора экономики. Особенно остро это проявляется сейчас, когда многие прошлые проблемы банковского сектора так и не были полностью решены, теперь они догоняют нас. Однако без решения этих проблем невозможно обеспечить полноценное кредитование экономики со стороны банков.

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