Эксперты: внести вклад в политическую реформу может каждый казахстанец

Мнение экспертов из самых разных сфер сходится в том, что конституционная реформа это тот самый повод видоизменить как политическую систему, так и гражданское общество.

По словам специалистов, наступил момент, когда активным участником трансформаций в стране может стать любой казахстанец.

Асет Атабаев представитель партии «Ақ жол»

Это возможность провести реформу не просто на бумаге, а в сознании людей, повернуть людей к себе. Возможность для этого сейчас предоставлена. Мы предлагаем конкретно несколько предложений. Это, в частности, повышение роли Парламента, парламентских фракций и самих депутатов. Второй момент это взаимоотношения между Парламентом и исполнительной ветвью власти, возможно, что введение такого института, как парламентские слушания деятельности самого Правительства. В том числе, как проводит конгресс США, расследование. Эта реформа, поскольку она политическая, а есть у нас и неформально 4-я ветвь власти, должна состояться, в том числе для СМИ.

Андрей Чеботарев, директор центра актуальных исследований «Альтернатива»

- На мой взгляд, происходящие события актуализировали такое понятие, как политическое реформирование. Уже видно, что Парламент страны станет единственным законодательным органом, Правительство получит определенные полномочия, что усилит его ответственность за выполнение государственных программ. В общем, следует этот процесс поддерживать хотя бы на уровне обсуждения, таким образом, продвигать этот тренд дальше.

Гульнар Алибаева, проректор Евразийской Юридической академии им. Д.А. Кунаева

- Исполнительная власть, действительно, требует модернизации, требует изменения внутренней структуры для усиления ее влияния, в частности, в нашем государстве. Для этого необходимо, конечно же, усилить ответственность. То есть эти государственные программы, раз они принимаются, они должны исполняться и должны доводить их до логического конца. Я думаю, что это никоим образом не умаляет достоинства Правительства и приоритетности в своей области. Тем более, что Правительство также наделяется новыми полномочиями. То, что Правительство образует, назначает, реорганизует центральные исполнительные органы, не входящие в состав Правительства. Это как раз-таки один из тех моментов, который усиливает влияние Правительства.

Владимир Божко, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК

- Для меня стало важно, что Президент вынес ужесточающую позицию в изменение конституции, обеспечивающую право собственности. Я думаю, это вполне правильно, поскольку идет по всем линиям государства мероприятия по развитию малого среднего бизнеса, а МСБ, это те собственники, которые обеспечат стабильность государства. И поэтому обеспечение их права частной собственности, устранение причин и условий, которые позволяют кому-то, в том числе и государству, посягать на их собственность, я считаю, это величайшее изменение, которое вносится в конституцию.

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter