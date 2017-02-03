Кодекс «О недрах и недропользовании» привлечет иностранных инвесторов

Горнодобытчики Казахстана ждут отмены нескольких видов налогов, долгое время мешающих как отечественным компаниям, так и зарубежным инвесторам.

Речь, в частности, о выплатах на сверхприбыль и так называемый «бонус коммерческого обнаружения». Недропользователи платят его за открытие каждого нового месторождения на уже освоенной территории. Изменение налоговых условий, а также упрощение процедуры получения разрешительных документов предполагает проект кодекса о недропользовании. Документ сегодня обсуждали на общественных слушаниях в Астане.

По мнению Николая Радостовца, представляющего интересы всех горнодобытчиков страны, изменения придадут импульс всей отрасли.

Николай Радостовец, исполнительный директор ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий

- До конца года разработаем с участием международных экспертов очень детально расписанный документ, который позволит стимулировать приток инвестиций в горнодобывающий сектор. Это очень важно, потому что мы во многом исчерпали свою базу. Нам нужен поиск новых месторождений.

Отметим, что новый кодекс, в частности, обеспечит открытый доступ к геологической информации и позволит выдавать лицензию добывающим компаниям в течение недели. Раньше процедура порой занимала до двух лет. Изменения в сфере недропользования позволят дополнительно привлечь новые технологии и открыть месторождения с высоким качеством сырья.

Тимур Токтабаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК

- Есть хорошие месторождения, которые на глубине находятся, для них нужны новые технологии. Президент ставит задачу, чтобы мы находили новые рынки. Я думаю, что открытие месторождений с высоким качеством сырья, которые мы стремимся найти, они позволят эти рынки найти. Как наши геологи говорят, что порядка 80-90% месторождений нам только предстоит открыть.

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