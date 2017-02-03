Эксперты: необходимо сокращать участие квазигоссектора в экономике

Еще один ключевой аспект Послания касается необходимости перезагрузки всего финансового блока, причем Президент говорит об этом не впервые, а из года в год, из послания в послание.

Президент поручил реорганизовать нацхолдинги «Байтерек» и «Казагро», а также обеспечить качественную трансформацию фонда «Самрук-Казына», чьи суммарные активы постепенно подбираются к объему ВВП страны, в прошлом году эти суммы превысили уже 60% от ВВП республики, достигнув 27 триллионов тенге. При этом отдача от крупнейших экономических игроков более чем скромная, считает независимый экономист Галым Ошакбаев. И здесь снова возникает тот же вопрос: почему при выполнении президентских поручений и госпрограмм, разработанных верно и грамотно, столь низкая эффективность уже на финише? Вот что думают по этому поводу аналитики.

Рахим Ошакбаев, независимый экономист:

- Несмотря на все программы, такие как народное IPO, приватизация, трансформация холдингов, разгосударствление, тем не менее, воз не то чтобы еще там, а наоборот: он движется в противоположном направлении. Проблема опять-таки - полная бесконтрольность и безответственность. С этой проблемой можно справиться, на мой взгляд, только если мы серьезно увидим повышение роли Парламента, роли депутатов, роли профильных комитетов, которые должны эти вопросы задавать на площадке Парламента, на площадке своих партий и эти вопросы должны иметь конкретные последствия. То есть счетный комитет за их эффективностью не просто критиковать, а дальше уже правоохранительные органы должны делать необходимые следственные действия, а после этого Парламент, пользуясь своими полномочиями, должен выносить вотум недоверия тому или иному министру, в целом предпринимать что-то, чтобы это случилось.

Эдуард Полетаев, политолог:

- В послании Президента, которое последовало после объявления о конституционной реформе, также говорится о необходимости развития бизнеса, экономических процессов в дальнейшем, модернизации общества. И все это напрямую связано с теми политическими реформами, которые Президент инициировал, поскольку не секрет, что формула, которую вывел наш Глава государства: «Сначала экономика, потом политика», работает, тем не менее, это не значит, что политику нужно игнорировать, откидывать на задний план. Потому что экономическими реформами занимаются как раз-таки политические служащие, они несут ответственность за их эксплуатацию и за их реализацию.

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