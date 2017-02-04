Столичный акимат проводит онлайн-опросы населения

На официальном сайте акимата Астаны продолжаются онлайн-опросы населения. Теперь жители города смогут выразить свое мнение по различным вопросам.

В настоящее время опросы проводятся по вопросам экологии и озеленения, деятельности КСК, по курению в общественных местах и по вопросам транспорта. На 4 февраля 2017 года в опросах приняли участие 785 горожан, в том числе по вопросам курения - 91, транспорта - 80, КСК - 333, экологии и озеленения - 281 человек.

Чтобы выразить свое мнение, необходимо кликнуть на вкладку «Ваше мнение (опросы)» на главной странице официального сайта акимата г. Астаны, затем нажать «Начать опрос». Ответив на вопросы, нужно заполнить поле с персональной информацией - указать пол, возраст, контактный телефон и e-mail-адрес.

Источник: astana.gov.kz

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