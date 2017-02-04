USD/KZT 322,15
EUR/KZT 350,60
RUB/KZT 5,38
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Столичный акимат проводит онлайн-опросы населения

  • 04.02.2017 22:24
Столичный акимат проводит онлайн-опросы населения Фото: kursiv.kz

На официальном сайте акимата Астаны продолжаются онлайн-опросы населения. Теперь жители города смогут выразить свое мнение по различным вопросам.

В настоящее время опросы проводятся по вопросам экологии и озеленения, деятельности КСК, по курению в общественных местах и по вопросам транспорта. На 4 февраля 2017 года в опросах приняли участие 785 горожан, в том числе по вопросам курения - 91, транспорта - 80, КСК - 333, экологии и озеленения - 281 человек.

Чтобы выразить свое мнение, необходимо кликнуть на вкладку «Ваше мнение (опросы)» на главной странице официального сайта акимата г. Астаны, затем нажать «Начать опрос». Ответив на вопросы, нужно заполнить поле с персональной информацией - указать пол, возраст, контактный телефон и e-mail-адрес. 

Источник: astana.gov.kz 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

В Астане откроют центр геронтологии
В Астане и трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Астане проходит расширенное заседание Правительства с участием Главы государства
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Календарь

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.