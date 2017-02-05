В НИШ Петропавловска начали преподавать ряд предметов на английском языке

Главная задача – постепенно достичь общенационального прогресса. К слову, для учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ новые обучающие программы не станут сюрпризом. В образовательном учреждении на севере страны на языке Шекспира уже преподают химию, биологию, физику и алгебру.
Данияр Уалиев, заместитель директора НИШ:
- 90 процентов информации выходит на английском языке, действительно, это так. И поэтому мы должны обучать детей английскому языку. Естественно, не забывать и государственный язык и язык русский, который у нас широко используется.
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