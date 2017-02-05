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В НИШ Петропавловска начали преподавать ряд предметов на английском языке

  • 05.02.2017 14:26
В НИШ Петропавловска начали преподавать ряд предметов на английском языке фото: 24kz

С 2019 года изучать некоторые предметы казахстанские старшеклассники будут на английском языке. Внедрять иностранное обучение будут поэтапно, отметил Президент в своём Послании.

Главная задача – постепенно достичь общенационального прогресса. К слову, для учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ новые обучающие программы не станут сюрпризом. В образовательном учреждении на севере страны на языке Шекспира уже преподают химию, биологию, физику и алгебру. 

Данияр Уалиев, заместитель директора НИШ: 

- 90 процентов информации выходит на английском языке, действительно, это так. И поэтому мы должны обучать детей английскому языку. Естественно, не забывать и государственный язык и язык русский, который у нас широко используется.

Источник: Хабар24

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