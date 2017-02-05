USD/KZT 322,15
EUR/KZT 350,60
RUB/KZT 5,38
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Пассажирам задержавшегося поезда «Астана-Актобе» выплатят компенсацию

  • 05.02.2017 21:24
Пассажирам задержавшегося поезда «Астана-Актобе» выплатят компенсацию Фото: Хабар 24

Поезд, следовавший по маршруту Астана-Актобе, совершил 10-часовую задержку в поселке Кушмурун. Все 170 пассажиров обеспечены питанием в вагоне-ресторане.

Как сообщили в пресс-службе компании «Пассажирские перевозки», из-за технических причин поезд прибудет на станцию Актобе с опозданием. Поскольку скоростной состав «Тулпар-Тальго» должен был преодолеть этот путь за 16 часов 54 минуты. 

При этом по прибытии в пункт назначения пассажиры получат положенную компенсацию. 

Абубакир Смайлов, рук. службы по работе со СМИ АО «Пассажирские перевозки» 

- После того как поезд прибудет на конечную станцию в Актобе, каждому пассажиру в соответствии с законом о железнодорожном транспорте и правилами перевозок будет выплачена компенсация в размере 3% от стоимости билета. Компания будет выяснять, в чем причина опоздания.

Источник: Хабар 24

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

12 миллионов пассажиров обслужили аэропорты страны в 2016 году
Застрявших на трассе в Жамбылской области пассажиров 80 автобусов вывезли поездами
В Атырауской области за погибший от болезни скот будет выплачена компенсация
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Календарь

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.