Пассажирам задержавшегося поезда «Астана-Актобе» выплатят компенсацию

Поезд, следовавший по маршруту Астана-Актобе, совершил 10-часовую задержку в поселке Кушмурун. Все 170 пассажиров обеспечены питанием в вагоне-ресторане.

Как сообщили в пресс-службе компании «Пассажирские перевозки», из-за технических причин поезд прибудет на станцию Актобе с опозданием. Поскольку скоростной состав «Тулпар-Тальго» должен был преодолеть этот путь за 16 часов 54 минуты.

При этом по прибытии в пункт назначения пассажиры получат положенную компенсацию.

Абубакир Смайлов, рук. службы по работе со СМИ АО «Пассажирские перевозки»

- После того как поезд прибудет на конечную станцию в Актобе, каждому пассажиру в соответствии с законом о железнодорожном транспорте и правилами перевозок будет выплачена компенсация в размере 3% от стоимости билета. Компания будет выяснять, в чем причина опоздания.

Источник: Хабар 24

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