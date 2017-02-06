В Астане отменены занятия для учашихся 1-4 классов

В Астане в связи с морозами до 25 градусов ниже нуля отменены занятия для учашихся 1-4 классов.
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07:33
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22:00
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21:24
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20:21
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19:20
«Барыс» обыграл рижское «Динамо» и одержал 30-ю победу в КХЛ
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16:23
В Афганистане за трое суток из-за схода лавин погибли почти 40 человек
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15:27
Более 1,7 тысяч семей обретут комфортное жилье после завершения Универсиады
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14:26
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13:20
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12:18
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За 8 лет инвестиции в Алатауский район Алматы выросли в 32 раза
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Универсиада-2017: анонс на 5 февраля