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В Астане отменены занятия для учашихся 1-4 классов

  • 06.02.2017 08:16
В Астане отменены занятия для учашихся 1-4 классов

В Астане в связи с морозами до 25 градусов ниже нуля отменены занятия для учашихся 1-4 классов.

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