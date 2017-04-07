За 7 лет жертвами квартирных мошенников стали почти 800 мангистаусцев

В Казахстане растет число квартирных мошенничеств. Только в Мангистауской области за последние 7 лет аферистам удалось обмануть почти 800 жителей.

Как правило, жертвами «черных риэлторов» становятся одинокие, пожилые и тяжелобольные люди. Последние в поисках быстрых денег на дорогостоящее лечение идут на риск и вступают в сомнительные сделки.

52-летняя Оразгуль Бахтыбаева из-за аферистов лишилась и квартиры, и здоровья. Мать-одиночка доверилась приятельнице, которая обещала помочь открыть свое дело. Поверив лже-подруге, женщина заложила свою квартиру в банк, взяла кредит в 40.000 долларов. Подруга, взяв деньги, бесследно исчезла.

Айгерим Бахтыбаева, жительница Актау

- После этого моя мама сразу слегла, на нервной почве у нее отказали многие органы. Теперь она прикована к постели. Кредит мы не смогли оплачивать, нашу заложенную квартиру продали на аукционе. Так мы остались без денег, крыши над головой, а мать без здоровья.

Татьяна Ковалева, корреспондент

- В итоге аферистку нашли. Задержанная оказалась участницей преступной группы, которая обманула еще с десяток жителей региона. Мошенников осудили на 8 лет, правда деньги потерпевшим они так и не вернули. Ни за одним из них не числится никакого имущества и денежных средств.

99 процентов преступлений, касающихся квартирного мошенничества в Казахстане, раскрывают. Но, как правило, взять с аферистов совершенно нечего. Поэтому в Казахстане с 2015 года ужесточили наказание за такие преступления. Если раньше суд афериста мог только лишить свободы на срок от двух до десяти лет, то теперь имеет право конфисковать имущество и запретить занимать определенные должности.

Сауле Умирбулатова, судья Актауского городского суда

- Мошенники заблаговременно избавляются от того имущества, которое в дальнейшем может быть конфисковано. У них нет ни квартиры, ни машины. Или они переоформляют на иных лиц, на родственников. В большинстве своем данная часть приговора о взыскании суммы ущерба остается неисполненной. Потерпевшие ходят, пишут жалобы, пытаются что-то сделать.

Только в Мангистауской области за 7 лет зарегистрировано 795 фактов мошенничества, связанных с продажей квартир, домов и земель. Рассмотрено 494 дела, которые закончились приговором аферистам.

Осудили за эти годы 584 человека. Больше чем в 50 процентов случаях аферистами становятся женщины.

Автор: Татьяна Ковалева, оператор: Ренат Дусалиев