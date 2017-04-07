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В Карагандинской области намерены повышать правовую грамотность среди юристов госорганов

  • 07.04.2017 21:55
В Карагандинской области намерены повышать правовую грамотность среди юристов госорганов

В Карагандинской области за последние два года государственные органы проиграли свыше 2 тысяч дел.

В каждом десятом судебном производстве действия сотрудников ведомств были признаны незаконными. Прокуроры проанализировали все случаи и выявили основные причины. Оказалось, что в большинстве случаев виной всему оказался банальный непрофессионализм юристов госорганизаций.

Нередко они неправильно применяют законы, а на самих судебных разбирательствах не могут последовательно выстроить и отстоять свою позицию. Из-за этого судебные акты отменяются, а бюджет несет потери. За дело взялись прокуроры, которые разработали проект «Эффективное представительство», и активно занялись обучением юристов.

Нуркен Жанахметов, заместитель прокурора Карагандинской области

- У нас наказано 11 руководителей, заметьте, это не должностные лица, руководители государственных органов, которые допустили нарушения закона «О госзакупках». Это и образование, и здравоохранение структуры. Плохо изучают законы, не могут ориентировать суды и зачастую в элементарных делах государственные органы проигрывают.

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