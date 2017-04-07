В Петропавловске запустят серийное производство 3D-принтеров

Одну из моделей заводчане сегодня установили в Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска. Для того чтобы изготовить простейшую деталь на установке, требуется примерно два часа. Стороны подписали соглашение, в котором отмечается, пользоваться 3D-установкой учащиеся смогут до начала нового учебного года.

Нургали Елшибеков, директор Назарбаев интеллектуальной школы

- Все, что можно сделать из пластика, это все мы можем сделать на этом 3D-принтере. Для этого достаточно, если мы будем иметь хорошую программу и воображение. Мы даже через 3D-принтер могли бы делать наглядные пособия для школ.

Даурен Абильмажинов, управляющий директор завода им. Кирова

- Он дешевле китайских аналогов на 30 процентов. Наше предприятие готово к массовому производству. Имеем возможность до 1000 штук принтеров в месяц производить. В принципе, готовы покрыть всю потребность, которая имеется сегодня в РК, а именно около 8 тысяч школ.