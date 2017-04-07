Погода в апреле ожидается непредсказуемой

Погода нынешней весной казахстанцев совсем не радуют. Разве что на традиционно теплом юге жители не поеживаются, закутываясь в куртки и плащи.

На остальной территории республики - то снег, то дождь, то ветер, буквально сносящий крышу. Что не так с погодой и когда ждать потепления?

Весна в этом году началась, разве что на календаре.

Казахстанцы от удивления делились сюрпризами погоды в интернете. Жители Алматы, где снег в середине марта привыкли видеть только в горах, на время даже терялись в пространстве.

В общем алматинцы устали мерзнуть и жаждут тепла.

Блиц

- Я вообще солнечный человек. Хочется, конечно, побольше солнца.

- Нам бы уже раздеться пора.

Но синоптики уверяют – никаких аномалий нет. Как выяснилось, сейчас температура воздуха для южной столицы самая, что ни на есть стандартная. На самом деле десятилетиями она превышала норму.

Светлана Долгих, начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет»

- Могу сказать, что за последние 17 лет март в Алматы – аномально теплый, отсюда и удивление людей, что в этом году идет снег, они вынуждены ходить в куртках. На самом деле так оно и должно быть, просто в Казахстане в последнее время аномально повышается температура. Ситуация касается всех областей, не только Алматы.

В Астане последний раз 22-градусную жару в марте зафиксировали в 1944 году. В марте 2017 средняя температура составляла минус 6 градусов. Хотя казалось, что на улице гораздо холоднее.

Порывами ветра срывало облицовку со зданий. С трудом устояли электрические столбы. А в Атырау силы стихии не выдержали кровли шести жилых домов.

В апреле синоптики тоже прогнозируют настоящие погодные качели, когда и перепады температуры, и дождь вперемешку со снегом. В общем, погода настолько непредсказуема, что точно спрогнозировать ее очень сложно.

Марат Кынатов, генеральный директор РГП «Казгидромет»

- Месячное количество осадков предполагается меньше нормы на западе Казахстана. На остальной части будет около или больше нормы.

Тем временем в магазинах верхней одежды с нетерпением ждут клиентов.

Но пока мало кто из астанчан решается снимать теплые вещи. И покупают больше шерстяные пальто.

Жомарт Ахметов, владелец магазина верхней одежды

- Недели через три, если такая как сегодня будет погода, то дальше уже болоньевые куртки пойдут. Потому что пальто актуально, если похолодает, в нем тепло.

Кстати, грядущее лето ожидается сухим и жарким. Температура превысит норму на 2 градуса почти на всей территории страны. Но, по словам экологов, масштаб глобальной проблемы как раз и кроется в высоких температурах.

Мэлс Елеусизов, президент экологического союза «Табиғат»

- Катастрофа грядет, всего на полградуса поднялась температура земли, а уже идут очень серьезные катаклизмы и материальные ущербы.

Исследования показывают, что температура воздуха в стране постоянно повышается почти на полградуса каждые десять лет. Вот только радоваться этому факту специалисты не советуют. Глобальное потепление в конечном итоге может вылиться чуть ли не в ледниковый период.

Авторы: Дамир Абуов, Динмухамед Каликулов и Айдос Медельбеков