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На Каспии задержаны браконьеры, промышлявшие ловлей рыб осетровых пород

  • 07.04.2017 23:45
На Каспии задержаны браконьеры, промышлявшие ловлей рыб осетровых пород

Морские пограничники Казахстана вышли на весенние рейды по борьбе с браконьерством.

1 апреля на Каспии начались оперативно-профилактические мероприятия. Пограничники уже обнаружили около 12 тысяч метров сетей и 34 километра специальных снастей с крючками для ловли рыбы. Из сетей освободили 160 осетровых.

Кадыржан Муканов, начальник регионального управления береговой охраны ПС КНБ РК 

- Мы наносили урон именно браконьерам путем траления и выборке сетей, то есть та сеть, которая предназначена для вылова рыб осетровых пород, она дорогостоящая и чем больше мы выбираем, тем больше наносим экономический урон. Это дало свои результаты. Я скажу так, в последние годы их стало меньше.

 
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