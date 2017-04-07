На Каспии задержаны браконьеры, промышлявшие ловлей рыб осетровых пород

1 апреля на Каспии начались оперативно-профилактические мероприятия. Пограничники уже обнаружили около 12 тысяч метров сетей и 34 километра специальных снастей с крючками для ловли рыбы. Из сетей освободили 160 осетровых.

Кадыржан Муканов, начальник регионального управления береговой охраны ПС КНБ РК

- Мы наносили урон именно браконьерам путем траления и выборке сетей, то есть та сеть, которая предназначена для вылова рыб осетровых пород, она дорогостоящая и чем больше мы выбираем, тем больше наносим экономический урон. Это дало свои результаты. Я скажу так, в последние годы их стало меньше.