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КНБ Казахстана усиливает сотрудничество с Китаем

  • 07.04.2017 23:55
КНБ Казахстана усиливает сотрудничество с Китаем

Терроризм, наркобизнес и транснациональные преступные сообщества. Вопросы борьбы с этими вызовами сегодня обсудили глава КНБ Карим Масимов и министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунем.

По итогам переговоров стороны договорились усилить совместные меры по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму.

 
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