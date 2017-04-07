По итогам переговоров стороны договорились усилить совместные меры по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму.
КНБ Казахстана усиливает сотрудничество с Китаем
- 07.04.2017 23:55
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Терроризм, наркобизнес и транснациональные преступные сообщества. Вопросы борьбы с этими вызовами сегодня обсудили глава КНБ Карим Масимов и министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунем.
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