Общественные советы могут снабдить средствами для организации их работы

В прошлом году они рассмотрели свыше 300 вопросов, но самые ключевые для населения темы - противодействие коррупции и качество оказания госуслуг - заняли мизерную долю, не больше 5 процентов.

Соблюдение же госслужащими этических норм не рассматривались вовсе. Анализ проведен агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции. Сегодня в стране действуют 227 общественных советов, они участвуют в обсуждении проектов бюджетных программ, рассматривают обращения граждан и вопросы противодействия коррупции.

Работа общественных советов сегодня контролируется министерством по делам религий и гражданского общества. Там считают необходимым внести изменения в бюджетный кодекс для того, чтобы эти организации получали финансирование.