Общественные советы могут снабдить средствами для организации их работы - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 312, 68
EUR/KZT 333,69
RUB/KZT 5,55
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Общественные советы могут снабдить средствами для организации их работы

  • 08.04.2017 05:22
Общественные советы могут снабдить средствами для организации их работы

Общественным советам госорганов рекомендовали работать более профессионально.

В прошлом году они рассмотрели свыше 300 вопросов, но самые ключевые для населения темы - противодействие коррупции и качество оказания госуслуг - заняли мизерную долю, не больше 5 процентов.

Соблюдение же госслужащими этических норм не рассматривались вовсе. Анализ проведен агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции. Сегодня в стране действуют 227 общественных советов, они участвуют в обсуждении проектов бюджетных программ, рассматривают обращения граждан и вопросы противодействия коррупции.

Работа общественных советов сегодня контролируется министерством по делам религий и гражданского общества. Там считают необходимым внести изменения в бюджетный кодекс для того, чтобы эти организации получали финансирование.

 
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Первая платная парковка в Алматы начнет работать 27 июня
Представители общественного совета встречаются с жителями Семея
В ВКО общественные советы выезжают на поля
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.