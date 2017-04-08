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Турнир по қазақ күресі за титул «Әскер Барысы» прошел в Астане

  • 08.04.2017 17:55
Турнир по қазақ күресі за титул «Әскер Барысы» прошел в Астане

В Астане прошел второй турнир по қазақ күресі за титул «Әскер Барысы». В этом году в соревнованиях участвовали не только военнослужащие, но и представители силовых структур и правоохранительных органов республики.

Более 20 палуанов боролись за путевку в финал республиканского турнира по қазақ күресі «Қазақстан Барысы». В итоге 1 место занял Еламан Ергалиев из центрального спортивного клуба армии, второе - Олжас Шынкеев из Нацгвардии,третье место у Алибека Зекенова из службы государственной охраны. 

Расул Меирманов, начальник ЦСКА МО РК:  

- Уровень очень сильный. В этом году участвует чемпион мира - Ергалиев Еламан, а также военнослужащие региональных командований «Восток», «Юг» сильно подготовлены и с государственной охраны Президента очень сильные борцы. 

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