Турнир по қазақ күресі за титул «Әскер Барысы» прошел в Астане

Более 20 палуанов боролись за путевку в финал республиканского турнира по қазақ күресі «Қазақстан Барысы». В итоге 1 место занял Еламан Ергалиев из центрального спортивного клуба армии, второе - Олжас Шынкеев из Нацгвардии,третье место у Алибека Зекенова из службы государственной охраны.
Расул Меирманов, начальник ЦСКА МО РК:
- Уровень очень сильный. В этом году участвует чемпион мира - Ергалиев Еламан, а также военнослужащие региональных командований «Восток», «Юг» сильно подготовлены и с государственной охраны Президента очень сильные борцы.