Более 500 млн. тенге выделят на благоустройство озера Алаколь

Выделенные средства пойдут на озеленение территории, асфальтирование дорог, установку освещения, благоустройство «Арбата», автовокзала, стоянки для машин.

Глава региона Даниал Ахметов ознакомился с проектом по благоустройству крупнейшей пляжной зоны отдыха Восточного Казахстана. Аким изучил детальную планировку территории и обратил внимание ответственных лиц на то, что на побережье не хватает дорог и тротуаров, ведущих к домам отдыха.

«Большинство зданий сегодня не имеют проезда к берегу. В свое время выдавали землю, не обговаривая условия застройки, и ни один предприниматель не предусмотрел в своем проекте тротуары и проезды к главной дороге», – сказал Д. Ахметов.

В феврале бизнесмены, которые работают на побережье озера, заключили меморандум с руководством Урджарского района о благоустройстве территории. Глава региона поручил акиму района добавить к этому соглашению условие сделать тротуары и подъездные пути, ведущие к главной дороге. Если владельцы баз не в состоянии выполнить этот пункт, то часть их территорий необходимо изъять на государственные нужды, и профинансировать благоустройство из бюджета области. Разрешения на работу в этом сезоне получат только те предприниматели, которые устранят все нарушения.

Источник: strategy2050.kz