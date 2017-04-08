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Более 500 млн. тенге выделят на благоустройство озера Алаколь

  • 08.04.2017 20:31
Более 500 млн. тенге выделят на благоустройство озера Алаколь фото: Yvision

Побережье Алаколя к началу пляжного сезона изменит свой облик. Для этого из бюджета Восточно-Казахстанской области выделено более 500 млн тенге, сообщает инфоцентр ВКО.

Выделенные средства пойдут на озеленение территории, асфальтирование дорог, установку освещения, благоустройство «Арбата», автовокзала, стоянки для машин.

Глава региона Даниал Ахметов ознакомился с проектом по благоустройству крупнейшей пляжной зоны отдыха Восточного Казахстана. Аким изучил детальную планировку территории и обратил внимание ответственных лиц на то, что на побережье не хватает дорог и тротуаров, ведущих к домам отдыха.

«Большинство зданий сегодня не имеют проезда к берегу. В свое время выдавали землю, не обговаривая условия застройки, и ни один предприниматель не предусмотрел в своем проекте тротуары и проезды к главной дороге», – сказал Д. Ахметов.

В феврале бизнесмены, которые работают на побережье озера, заключили меморандум с руководством Урджарского района о благоустройстве территории. Глава региона поручил акиму района добавить к этому соглашению условие сделать тротуары и подъездные пути, ведущие к главной дороге. Если владельцы баз не в состоянии выполнить этот пункт, то часть их территорий необходимо изъять на государственные нужды, и профинансировать благоустройство из бюджета области. Разрешения на работу в этом сезоне получат только те предприниматели, которые устранят все нарушения.

Источник: strategy2050.kz 

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