65 тысяч жителей Мангистауской области посетят ЭКСПО-2017

«Сам факт проведения ЭКСПО-2017 демонстрирует авторитет Казахстана на мировой арене. Выставка является показателем развития нашей страны и региона, гарантией процветания в будущем. Как отметил Глава государства, только конкурентоспособные страны способны идти в ногу со временем. В этом и состоит наша задача. Необходимо выработать единые подходы для госорганов, неправительственного сектора, институтов гражданского общества, все мы должны участвовать в процессах», – подчеркнул Е. Тугжанов.

По информации областного управления туризма, на сегодняшний день 14 предприятий области подтвердили свое участие на ЭКСПО-2017 за счет собственных средств. Для обеспечения комфортного пребывания гостей на территории выставки отобрано 100 волонтеров от Мангистауской области. Местными туристскими фирмами приобретено 12 тыс. билетов на ЭКСПО. Открыта билетная касса по продаже билетов на ЭКСПО в Актау. Заключен меморандум между акиматом Мангистауской области и туроператором «Sky Way» по привлечению жителей Мангистауской области на выставку.

«Для Мангистауской области утверждена квота – 65 тыс. человек, то есть практически 10% населения области. Из них 13 700 – это школьники и студенты колледжей. За счет средств местного бюджета решены вопросы финансирования 1 750 детей из малообеспеченных семей, 378 работников культуры и 50 волонтеров. К основным социальным и возрастным категориям посетителей выставки от Мангистауской области относятся социально уязвимые слои населения, инвалиды, пенсионеры», – проинформировала руководитель областного управления туризма Гулжан Байжаунова.

Аким Мангистауской области поручил выделить средства из бюджета области на приобретение билетов для социально уязвимых слоев населения.

Стоит отметить, в 2017 году для реализации пассажирам вместе с проездными документами АО «Пассажирские перевозки» приобретено 500 тыс. билетов на посещение выставки. В настоящее время вышеуказанное количество билетов выставки распределены между филиалами АО «Пассажирские перевозки» для дальнейшего осуществления мероприятий по реализации их в регионах РК. Для комфортной доставки мангистаусцев в Астану с 1 июня запускается два пассажирских поезда «Тальго», а с 1 июля – еще один дополнительный состав. В день планируется отправлять до 600 человек.

«Безопасность детей – задача №1 для нас. Поручаю в течение недели подготовить список жителей, которые поедут на выставку, также необходимо указать имена и контакты людей, сопровождающих школьников, во сколько и где будет сбор, каким автотранспортом будут ехать, сопровождение правоохранительных органов. Затем необходимо подать заявки на выкуп билетов в АО «Пассажирские перевозки». Что касается здоровья жителей, то в Астане необходимо организовать медицинский пункт, куда они смогут обратиться в случае чего за помощью», – поручил Е. Тугжанов.

В рамках международной выставки ЭКСПО 15–18 августа в Астане пройдут Дни Мангистауской области.

«На выставку поедет 65 тыс. жителей, а нас почти 700 тыс. мангистаусцев. Все мы поехать не сможем, поэтому поручаю организовать культурную программу для жителей до начала проведения ЭКСПО, а также пригласить к нам в регион часть артистов. К примеру, концерт Димаша Кудайбергенова, благодаря которому весь мир услышал кюй Адай. Также поручаю рассмотреть возможность посещения Мангистауской области туристов и бизнес-делегаций, участвующих в международной выставке», – заключил Е. Тугжанов.

Источник: strategy2050.kz