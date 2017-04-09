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Юная жительница Кызылорды готовит к выпуску первый сборник сказок

  • 09.04.2017 09:25
Юная жительница Кызылорды готовит к выпуску первый сборник сказок

В свои десять жительница Кызылорды Алтынай Берiк стала автором 40 сказок. Этот талант ученица 5 класса переняла от бабушки. Уже скоро девочка выпустит свой первый сборник.

В семь лет Алтынай сумела сочинить первую сказку. Свое детское воображение она умело изложила в рисунках. Позже самостоятельно начала озвучивать сказочных персонажей. Так и появилась первая самостоятельно придуманная сказка. 

Шолпан Шарипбайкызы, бабушка Алтынай

- Внучка очень любит сочинять сказки. Когда она занята творчеством, ей никто не должен мешать. В последнее время уже начала осваивать рассказы и даже писать песни. 

В копилке маленькой сказочницы уже 40 народных сказаний, 20 песен и почти столько же рассказов. А недавно ее творчеством заинтересовался глава региона. Он пообещал оказать содействие в выпуске сборника сказок. Новые произведения от Алтынай с нетерпением также ждут республиканские детские журналы.

Алтынай Берик, ученица СШ № 267 Кызылорды

- Мои сказки печатают республиканские газеты и журналы «Ақжелкен», «Мөлдір бұлақ», «Ертегілер елінде», «Ұлан», «Балдырған». Много сочинений размещаются и в региональных изданиях, таких как «Қызылордадағы Халық», «Тіл сақшысы», «Сыр бойы», «Сыр дидары», «Ақмешіт».

Гульмира Ташимова, учитель СШ № 267 Кызылорды

- Как-то раз я дала задание классу написать сочинение на тему «Моя мечта». Вот тогда Алтынай в отличие от других одноклассников выразила твердое желание стать журналистом. Ее эссе было настолько интересным, что я до сих пор поражаюсь ее воображению. Многие дети в классе хотят ей подражать. Она очень талантливая девочка. 

В прошлом году начинающая писательница ко Дню Конституции адресовала несколько строк в своей песне Главе государства. Президент страны не оставил без внимания письмо девочки, подарив ей книгу «В сердце Евразии». Это еще больше окрылило юное дарование, вдохновив на новые произведения.

Авторы: Е.Абишев, Қ.Бекенов, «Хабар24»

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