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Новые технологии при ремонте дорог применят в ВКО

  • 09.04.2017 12:10
Новые технологии при ремонте дорог применят в ВКО

На востоке Казахстана при ямочном ремонте дорог воспользуются новой технологией.

Впервые в регионе хотят опробовать щебеночно-мастичный асфальт, который не создает колеи. Кроме того, само каркасное полотно более устойчиво к перепадам температур. А раствор готовят с большим содержанием щебня, битума и добавляют целлюлозу.

Дорожные компании области уже закупили специальное оборудование и скоро приступят к работам. Всего в регионе отремонтируют почти 400 километров дорог республиканского и областного значения. В Усть-Каменогорске щебеночно-мастичный асфальт начнут прокладывать в конце весны.     

Аскар Жаксылыков, начальник отдела ЖКХ и пассажирского транспорта Усть-Каменогорска

- Он более долговечный, износостойкий. Думаю, что в этом году мы постепенно будем переходить. В этом году мы планируем средним ремонтом охватить центральные улицы города. Посмотрим, как они себя поведут именно при условиях сильной нагрузки на дорожное полотно.

Источник: «Хабар24»

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