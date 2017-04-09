Казахстан выиграл второе «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 312, 68
EUR/KZT 333,69
RUB/KZT 5,55
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Казахстан выиграл второе «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

  • 09.04.2017 18:46
Казахстан выиграл второе «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана выиграла еще две медали на чемпионате мира среди юношей и девушек (до 17 лет) по тяжелой атлетике в таиландском Бангкоке, передает Vesti.kz.

В весовой категории до 85 килограммов «золото» завоевал Артем Антропов. По сумме двух упражнений казахстанец показал результат - 323 килограмма (148+185). Серебряную медаль выиграл представитель Польши - 318 (143+175), а бронзовым призером стал спортсмен из Ирана - 304 (132+172).

У девушек в весовой категории до 69 килограммов бронзовой призеркой стала Карина Кузганбаева. По сумме двух упражнений она показала результат - 207 килограммов (94+113). Казахстанку опередили представители Южной Америки. «Серебро» в этом весе у спортсменки из Колумбии - 209 (95+114), а «золото» выиграла представительница Эквадора - 220 (100+120).

На данный момент в активе сборной Казахстана пять медалей на ЧМ. Ранее бронзовым призером стал Асылжан Бектай (до 77 килограммов), «серебро» завоевала Дарья Павлова (до 63 килограммов), а золотую медаль выиграл Анатолий Савельев (до 62 килограммов). Завершатся соревнования завтра, 10 апреля.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Казахстанские боксеры завоевали три «золота» на турнире в Болгарии
Казахстанец за «золото» турнира в Таиланде будет биться с финалистом Олимпиады в Рио
В Лондоне презентовали инвестиционные возможности Казахстана
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.