Казахстан выиграл второе «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана выиграла еще две медали на чемпионате мира среди юношей и девушек (до 17 лет) по тяжелой атлетике в таиландском Бангкоке, передает Vesti.kz .

В весовой категории до 85 килограммов «золото» завоевал Артем Антропов. По сумме двух упражнений казахстанец показал результат - 323 килограмма (148+185). Серебряную медаль выиграл представитель Польши - 318 (143+175), а бронзовым призером стал спортсмен из Ирана - 304 (132+172).

У девушек в весовой категории до 69 килограммов бронзовой призеркой стала Карина Кузганбаева. По сумме двух упражнений она показала результат - 207 килограммов (94+113). Казахстанку опередили представители Южной Америки. «Серебро» в этом весе у спортсменки из Колумбии - 209 (95+114), а «золото» выиграла представительница Эквадора - 220 (100+120).

На данный момент в активе сборной Казахстана пять медалей на ЧМ. Ранее бронзовым призером стал Асылжан Бектай (до 77 килограммов), «серебро» завоевала Дарья Павлова (до 63 килограммов), а золотую медаль выиграл Анатолий Савельев (до 62 килограммов). Завершатся соревнования завтра, 10 апреля.