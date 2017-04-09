В Алматинской области вдвое увеличат посевы сахарной свеклы - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 312, 68
EUR/KZT 333,69
RUB/KZT 5,55
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Алматинской области вдвое увеличат посевы сахарной свеклы

  • 09.04.2017 20:28
В Алматинской области вдвое увеличат посевы сахарной свеклы Хабар: 24

В Алматинской области в этом году почти вдвое увеличатся посевы под сахарную свеклу и составят более 9 тысяч гектаров. В прошлом году  было отведено 6,5 тысяч, собрать удалось 256 тысяч тонн сладкого корня. 

Сейчас в регионе полным ходом идет подготовка к посевной. Уже завезены семена из Франции и Албании. Со следующей недели вся техника выйдет на поля. 

Урожай будут перерабатывать два сахарных предприятия. Коксуский завод уже вышел на свою мощность. Аксуский будет реконструирован и запущен в действие к концу текущего года. 

Адильбек Далбагаев, аким Аксуского района

- У нас есть весь технический состав для работы на заводе. Все специалисты полностью подготовлены. Оборудование укомплектовано. Остался небольшой объем работы для запуска предприятия. Приемный пункт свеклы площадью в 80 гектаров уже подготовлен. 

Ашимхан Оразбеков, глава крестьянского хозяйства

- Помощь субсидия на гектар 30 тысяч тенге в прошлом году платили, за каждую тонну сахарной свеклы 17 тысяч оплатили. Поэтому все поняли, что самая эффективная культура считается на сегодняшний день сахарная свекла.

Источник: Хабар 24

 
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Сход снежных лавин ожидается в горных районах Алматинской области
В Алматинской области посевные площади сахарной свёклы будут увеличены на 43%
Алматинская область заключила меморандум о сотрудничестве с Татарстаном
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.