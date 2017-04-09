В Алматинской области вдвое увеличат посевы сахарной свеклы

В Алматинской области в этом году почти вдвое увеличатся посевы под сахарную свеклу и составят более 9 тысяч гектаров. В прошлом году было отведено 6,5 тысяч, собрать удалось 256 тысяч тонн сладкого корня.

Сейчас в регионе полным ходом идет подготовка к посевной. Уже завезены семена из Франции и Албании. Со следующей недели вся техника выйдет на поля.

Урожай будут перерабатывать два сахарных предприятия. Коксуский завод уже вышел на свою мощность. Аксуский будет реконструирован и запущен в действие к концу текущего года.

Адильбек Далбагаев, аким Аксуского района

- У нас есть весь технический состав для работы на заводе. Все специалисты полностью подготовлены. Оборудование укомплектовано. Остался небольшой объем работы для запуска предприятия. Приемный пункт свеклы площадью в 80 гектаров уже подготовлен.

Ашимхан Оразбеков, глава крестьянского хозяйства

- Помощь субсидия на гектар 30 тысяч тенге в прошлом году платили, за каждую тонну сахарной свеклы 17 тысяч оплатили. Поэтому все поняли, что самая эффективная культура считается на сегодняшний день сахарная свекла.

Источник: Хабар 24