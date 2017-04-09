В Алматинской области вдвое увеличат посевы сахарной свеклы

Сейчас в регионе полным ходом идет подготовка к посевной. Уже завезены семена из Франции и Албании. Со следующей недели вся техника выйдет на поля.
Урожай будут перерабатывать два сахарных предприятия. Коксуский завод уже вышел на свою мощность. Аксуский будет реконструирован и запущен в действие к концу текущего года.
Адильбек Далбагаев, аким Аксуского района
- У нас есть весь технический состав для работы на заводе. Все специалисты полностью подготовлены. Оборудование укомплектовано. Остался небольшой объем работы для запуска предприятия. Приемный пункт свеклы площадью в 80 гектаров уже подготовлен.
Ашимхан Оразбеков, глава крестьянского хозяйства
- Помощь субсидия на гектар 30 тысяч тенге в прошлом году платили, за каждую тонну сахарной свеклы 17 тысяч оплатили. Поэтому все поняли, что самая эффективная культура считается на сегодняшний день сахарная свекла.
Источник: Хабар 24