Джонатан Гранофф: Казахстан стремится к сотрудничеству и поиску компромиссов

Это касается антиядерного движения, уникального межкультурного и межрелигиозного диалога, а также стремительных темпов развития нашей страны. Джонатан Гранофф возглавлял «мозговой центр» Института глобальной безопасности в Пенсильвании, был сопредседателем комитета Американской ассоциации адвокатов по контролю над вооружениями и национальной безопасности. Поздравляя Казахстан с 25-летием активной работы в ООН, он поблагодарил за миротворческую миссию нашей страны.

Джонатан Гранофф, эксперт в области международной безопасности:

- Президент Н.Назарбаев призывает лидеров в 21 веке мобилизовать свои усилия для прекращения войн, которые мы не можем больше себе позволить. Ведь сегодня наука и технологии довели дело до того, что оружие может привести к концу цивилизации. Сила Казахстана в Совете безопасности ООН заключается в ее дипломатии, направленной на сотрудничество и поиск компромиссов, использование интеллекта, а не оружия для решения вопросов. Как американец я хочу поблагодарить Казахстан за огромную работу, которую он проводит не только для своего народа, но для всего мира.

Авторы: Майра Кабиева, Ренат Садыров